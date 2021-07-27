МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Агентство по охране окружающей среды США (U.S. Environmental Protection Agency или EPA) нанесет новый удар по угольной энергетике, ужесточив требования по выбросам токсичных отходов с электростанций. Предприятия вынудят стать экологичнее после небольших послаблений в 2020 году. Об этом сообщает Reuters. Эксперты предупреждают об угрозе дефолта в США

В частности, для компаний, которые вырабатывают электричество с использованием грязного угля, будут установлены более строгие нормы утилизации сточных вод, полных мышьяка, свинца и ртути. EPA планирует доработать прошлогодние "Правила пересмотра паровой электроэнергетики" (Steam Electric Reconsideration Rule). Агентство считает, что в августе 2020 года при тогдашнем американском лидере Дональде Трампе лимиты загрязняющих американские водоемы сточных вод необоснованно занизили. Промышленные компании стали вовлекать в процесс дешевые и менее эффективные методы очистки выбросов с предприятий, создавая новые экологические риски.

"EPA определило, что продвижение вперед в охране окружающей среды обеспечит защиту водных ресурсов. Мы стремительно переходим к улучшению качества воды и сокращению загрязнения от электростанций токсичными металлами", — отметил администратор EPA Майкл Риган (Michael Regan).

Исправление так называемого экологического "отката" Трампа поможет гарантировать, что электростанции по всей стране перейдут на безопасные технологии и перестанут нарушать права населения на чистые воздух, воду и здоровый климат, сказали в агентстве.