МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на уровне "А" и улучшило прогноз по нему до стабильного с негативного, говорится в релизе агентства.

"Пересмотр прогноза связан с аналогичным действием по отношению у суверенному рейтингу (Саудовской Аравии — ред.)", — объясняет рейтинговое агентство Fitch. Ранее в июле агентство улучшило до стабильного прогноз по рейтингу Саудовской Аравии на уровне "А".

Агентство отметило, что РДЭ Saudi Aramco ограничен рейтингом его мажоритарного акционера, то есть Саудовской Аравии. При этом бизнес-профиль компании достаточно сильный. По мнению Fitch, затраты на добычу нефти и капвложения в добычу у Aramco намного ниже, чем у крупных международных нефтяных компаний.

Fitch прогнозирует, что к концу 2021 года соотношение средств от операционной деятельности (FFO) к чистому левериджу составит 0,6х.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.