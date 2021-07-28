МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО в первом полугодии текущего года сократилась на 27,7% и составила 2,024 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

"Чистая прибыль снизилась на 27,7%", — говорится в сообщении компании.

EBITDA за отчетный период сократилась на 28,8%, до 3,957 миллиарда рублей. Выручка компании за отчетный период выросла на 3,4% — до 21,588 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 27,2% и составила 2,563 миллиарда рублей.

Чистый долг по состоянию на 30 июня 2021 года составил 20,7 миллиарда рублей по сравнению с 13,7 миллиарда рублей на конец 2020 года, что в основном связано с интенсификацией работ по строительству Кольской ВЭС. Банк России будет сотрудничать с соцсетями для борьбы с нелегалами

"Окончание выплат по программе тепловых ДПМ (договор о предоставлении мощности — ред.) для энергоблоков ПГУ продолжило оказывать негативное влияние на финансовые результаты на уровне EBITDA и чистой прибыли, несмотря на принятые меры по оптимизации фиксированных затрат. Положительным фактором стало начало получения Азовской ВЭС платежей за продажу электроэнергии с 1 мая, а после подтверждения соответствия требованиям локализации с 1 июня — полных платежей за продажу мощности в рамках программы ДПМ ВИЭ", — отмечает компания.

"Энел Россия" входит в группу Enel. Производственные филиалы компании — три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность станций компании составляет 5,7 ГВт выработки электроэнергии и 2 тысячи Гкал.ч — тепла. Кроме того, компания включает Азовскую ветряную электростанцию (ВЭС) установленной мощностью 90 МВт.