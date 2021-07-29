МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Спотовые цены на газ в Европе приблизились к 500 долларам за тысячу кубометров. Это произошло на фоне дефицита поставок СПГ и низкого уровня запасов в хранилищах. О том, чего еще ожидать на газовым рынке и какими будут цены на "голубое" топливо к концу года, эксперты рассказали агентству "Прайм". Спотовая цена газа в Европе превысила 480 долларов за тысячу кубометров

На газовом рынке Европы новый ценовой рекорд. На нидерландском хабе TTF стоимость 1 тысячи кубометров достигла 484 долларов или 39 евро за 1 МВт/ч, свидетельствуют данные центральноевропейской биржи EEX.

Также рекорд установила цена августовского фьючерса на TTF: за сутки она выросла на 5,3%, до 491 долларов за 1 тысячу кубов. Цены на декабрьские и январские фьючерсы также держат высокую планку — 39,2 евро и 38,975 евро соответственно.

ГАЗ НА ВЕС ЗОЛОТА

По мнению экспертов отрасли, причиной скачка цен на газ в Европе сейчас является отказ "Газпрома" бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на август. Эти действия российской компании можно расценивать, как попытку усилить роль попавшего под санкции трубопровода "Северный поток-2", завершение которого намечено на сентябрь.

Однако это лишь одна из множества причин того, почему на биржах Европы высокие цены. Напомним, что с начала июля снизились поставки СПГ в Европу на 12% по сравнению с июнем, а в годовом выражении снижение составило более 22%. Эксперты увидели опасность в высоком спросе на газ

Это связано с тем, что крупнейшие продавцы газа отправляют свой груз в Азию, где цены на газ выше из-за увеличения потребления электроэнергии. Лидером роста в Азии стал Китай – в июле он увеличил импорт газа на четверть в годовом выражении. Также спрос восстанавливается в Индии.

Вместе с тем, закачка газа в подземные хранилища находится на минимальных значениях, что уже не оставляет сомнений в том, что новую зиму Европа встретит с полупустыми ПХГ. По данным AGSI, по состоянию на 27 июля 2021 года европейские хранилища были заполнены на 55,4% против 85,2% на аналогичную дату прошлого года.

К кратковременным факторам, которые также оказали влияние на рост цен на газ в Европе можно отнести временную остановку добычи на месторождении Troll в Норвегии, считает старший аналитик Банка Уралсиб Алексей Кокин. Это привело к перебою поставок газа с месторождения Troll в Нидерланды.

Дополнительным фактором для роста цен на газ является значительный рост цен на нефть, произошедший за последний год, отмечает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

ПРОГНОЗ ЦЕН

По мнению директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, в ближайшее время цены, вероятно, будут оставаться на высоком уровне. А вот в среднесрочной перспективе могут снизиться.

"Снижение возможно на фоне ввода новых СПГ-мощностей, в том числе, в США", — говорит он.

Однако наполнение хранилищ для прохождения зимнего спроса — задача, которую так или иначе придется решать. Поэтому нельзя исключать и сценарий снижения цен в недалеком будущем, отмечает Кокин.

Небольшая коррекция цен вниз возможна в начале осени, когда спрос на электроэнергию в Северном полушарии пойдет на спад. Однако стоит понимать, что хранилища продолжат заполняться активно перед зимним сезоном, как в Европе, так и в Азии. И это будет препятствовать развороту растущего тренда, считает Лукичева.

К концу года аналитик ожидает очередного всплеска цен на газ в мире, особенно, если холодная погода будет способствовать росту потребления для отопления. Украину ждет взлет тарифов после запуска "Северного потока - 2"

"Цены на хабе в Роттердаме, скорее всего, останутся в пределах диапазона 350-490 долларов за тысячу кубометров. Волатильность рынка будет повышенной и продолжит зависеть от погодного фактора", — прогнозирует Лукичева.

Кокин считает, что к концу года цены будет ниже. "Вероятен диапазон 300-350 долларов за тысячу кубов", — заключил он.