"Новатэк" не исключил производства СПГ на базе "Обского ГХК"
"Новатэк" не исключил производства СПГ на базе "Обского ГХК", детали проекта прояснят до конца года
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. "Новатэк" не исключает производства сжиженного природного газа (СПГ) на базе "Обского ГХК", хочет определиться с параметрами проекта до конца года, сообщил зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй.
"Мы недавно объявили о переименовании "Обского СПГ" на "Обский газохимический комплекс" (ГХК)…. Мы не исключаем вариант того, что (на проекте — ред.) будет производиться СПГ…. Анализ должен завершиться до конца года, и затем мы сможем поделиться информацией о параметрах проекта", — рассказал Джитвей в ходе телефонной конференции компании.
https://1prime.ru/energy/20210729/834333117.html
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