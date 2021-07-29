МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. "Новатэк" немного улучшил прогноз по добыче углеводородов в 2021 году — теперь ожидает его рост чуть более 1%, прогноз по добыче газа остался прежним, сообщил зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй.

"Наши прогнозы добычи на оставшуюся часть 2021 года остаются в основном неизменными — мы ожидаем рост добычи природного газа на 3% по сравнению с прошлым годом, а жидких углеводородов — немного выше 1%, которые мы ранее прогнозировали", — сказал он в ходе телефонной конференции.

В феврале Джитвэй сообщал, что "Новатэк" в 2021 году ожидает рост добычи углеводородов примерно на 1% по сравнению с 2020 годом.

Джитвэй также отметил, что прогноз по капвложениям на 2021 год сохранен в объеме 200 миллиардов рублей.

Капитальные вложения "Новатэка" в 2020 году выросли на 25,9% по сравнению с предыдущим годом, составив 204,6 миллиарда рублей.

"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой, сжижением и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции "Новатэка" котируются в России на Московской бирже, GDR — на Лондонской фондовой бирже.