МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Для жителей Украины платежки за услуги ЖКХ в отопительный сезон вырастут на 70%. С таким заявлением в эфире телеканала "Украина 24" выступил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец. Главврач Проценко опроверг риск заболеть COVID-19 из-за вакцинации

Член комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ рассказал, что в стране начале июля из-за действий спекулянтов не работали 52 блока ТЭС из 78 имеющихся. Также не работали 5 блоков АЭС.

Он отметил: "несложно спрогнозировать", что в предстоящий отопительный период Украина может оказаться на пороге веерных отключений и существенного роста цен на энергоносители. Это, в свою очередь, приведет к резкому росту цен на коммунальные услуги.

Напомним, что. Она отмечала, что энергосистема страны "уверенно скатывается в пропасть" из-за дефицита угля и газа.