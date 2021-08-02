МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Цены на бензин и дизельное топливо в Москве снова выросли: за неделю с 26 июля по 2 августа они увеличились на 5-15 копеек, при этом больше всего подорожал бензин Аи-98, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Исследование показало, насколько подорожали автомобили в июле

По данным ассоциации, бензин Аи-92 за отчетный период подорожал в среднем на 5 копеек — до 45,81 рубля за литр, Аи-95 — на 7 копеек, до 50,79 рубля. Сильнее всего выросла цена Аи-98 — на 15 копеек, до 57,84 рубля за литр. Средняя цена дизельного топлива составила 49,82 рубля, увеличившись за неделю на 7 копеек.

Рост цен на бензин за отчетный период зафиксирован в столице на АЗС "Татнефти", "Газпром нефти", на заправках "Транс-АЗС", "Лукойла" и Shell. При этом на АЗС Shell дешевел дизель.

Цены на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Рост цен замедлился лишь к середине апреля, но затем снова набирал темп.