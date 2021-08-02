МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Цены на газ для Европы продолжают расти, а на фоне отказа "Газпрома" бронировать дополнительные мощности через Украину и снижения темпов заполнения газовых хранилищ перспективы для рынка открываются нерадужные. Станет ли газ по 1000 долларов за тысячу кубов новой реальностью для европейцев? "Газпром" сократил закачку газа в крупные хранилища Европы

"Газпром" нарастил экспорт газа в страны дальнего зарубежья до 115,3 млрд кубометров. Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, составил 23,2%. В частности, увеличились поставки газа в Турцию (на 203,9%), Германию (на 42,2%), Италию (на 16,2%), Румынию (на 318,3%), Польшу (на 14,6%), Сербию (на 118,1%), Болгарию (на 47%), Францию (на 6%), Грецию (на 18,8%). Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" также продолжают увеличиваться.

При этом закачка "Газпромом" газа в подземные хранилища Европы сокращается. Так, по данным портала Gas Infrastructure Europe на 31 июля в европейских ПХГ из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд кубометров восполнено только 27,6 млрд кубов. Отставание от уровня запасов на ту же дату прошлого года составляет 27,9 млрд кубометров, сообщил в своем телеграмм- канале "Газпром".

По данным на утро 2 августа, хранилища Хайдах (Австрия), Реден (Германия) и Бергмеер (Нидерланды), куда "Газпром" поставляет газ, заполнены на 20%, 9% и 16% соответственно. При этом в выходные дни, когда промышленность не работает и высвобождаются дополнительные объемы сырья, закачка газа в хранилища обычно растет.

НИЧЕГО СВЕРХ ПЛАНА

Усугубляет ситуацию отказ "Газпрома" от бронирования дополнительных мощностей для транзита газа в Европу через Украину, а также через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

Всего на аукционе в понедельник 2 августа предлагалось забронировать на четвертый квартал транзитные мощности через Украину в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки. Компания также не стала бронировать мощности, предложенные в том же объеме на первые три квартала 2022 года. "Газпром" не стал бронировать ГТС Украины и Польши на четвертый квартал

В сокращении закачки газа "Газпромом" можно попытаться разглядеть два мотива.

Первый — политический. Всегда полезно показать торговому партнеру, кто главнее, особенно, если это делается с далеко идущими целями, например, попытаться отменить действие третьего энергопакета для "Северного потока-2". Второй — экономический. Зачем наращивать поставки газа, если это может привести к падению цены"?— рассуждает директор Института развития технологий ТЭК Сергей Воробьев.

ЦЕНОВОЙ ПЕРЕПОЛОХ

Напротив, при отсутствии дополнительных поставок в ближайшее время рекордные цены вполне могут обновиться, сходятся во мнение опрошенные эксперты.

На фоне дефицита поставок СПГ и низкого уровня запасов в хранилищах на прошлой неделе спотовые цены на газ в Европе превысили 480 долларов за тысячу кубометров. Учитывая, что обычно зимой газ дороже, чем летом, возникает вопрос, что будет с ценами дальше.

"Так, в последние пять лет соотношение пиковых цен в осенне-зимний период к июльским пикам, например, на NCG, составляет соответственно 151,7%, 473,7%, 118,5%, 140,2%, 493,5%. Низкие темпы закачки в ПХГ Европы толкают цены вверх", — приводит статистику телеграмм-канал "Газпром".

Кроме этого, погода в Европе остается жаркой, а цены на газ уже почти сравнялись с ценами в Азии, если смотреть спотовые поставки СПГ. "Погода в Азии также остается более жаркой, чем обычно. По прогнозам до середины августа в Северном полушарии погода не изменится, а это сохранит высокое потребление электроэнергии и газа соответственно", — поясняет аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

Цену газа также подталкивают вверх, с одной стороны, резко выросшая цена газа в США и стоимость фрахта для СПГ. По данным Rystad Energy, краткосрочные предельные затраты экспорта СПГ из США на азиатский рынок возросли до около 5,60 долларов за MMBtu, что на 30% выше, чем в прошлом году (4,30 долларов за MMBtu). Проторговались. Кто в итоге оплатит украинский транзит

Кроме того, Европа пытается делать ставку на возобновляемые источники энергии, однако с разной степенью успеха. По словам Воробьева, ветер в Европе регулярно стихает, разница в коэффициенте использования установленной мощности ветряков между максимумом и минимумом доходит до 100, приходится покупать газ и запускать оставшиеся угольные станции, поясняет он.

ГАЗ ПО 1000 ДОЛЛАРОВ?

В этой связи приходит на ум ситуация, сложившаяся в США в начале этого года: из-за арктических морозов газ подорожал до десятков тысяч долларов за тысячу кубов. Тогда цены стабилизировались в районе 1000 долларов за тысячу кубов, однако повторения этого сценария в Европе маловероятно, уверены эксперты.

"Для этого нужен острый дефицит газа, рост цен на уголь и его дефицит, а также резкий рост цен на квоты на выбросы CO2. Настоящая ситуация характерна для локального сезонного дефицита, поэтому столь значительный рост цен пока маловероятен", — объясняет Лукичева.

По словам директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, роста цен исключать нельзя. "Другой вопрос, что цены выше 300-400 долларов за тысячу кубов вряд ли будут устойчивыми из-за реакции спроса. Рост до 1000 долларов за тысячу кубов — совсем маловероятный сценарий, если они и вырастут так сильно из-за каких-то форс-мажорных обстоятельств, то совсем ненадолго", — считает он. В "Газпроме" прокомментировали изменения объема газа в европейских ПХГ

Да и вряд ли такую ситуацию допустят европейские политики. В случае продолжения роста цен на газ в Европе Воробьев не исключает "околополитических" шагов. "Например, закулисные переговоры Германии с Москвой и Вашингтоном о стабилизации цены, а также какие-то варианты давления на основных производителей газа. Могут надавить и на своих спекулянтов газом, в регулировании рынков у европейцев колоссальный опыт", — считает эксперт.

Вероятнее всего, к началу осени цены на газ в Европе начнут снижаться. Погода станет более прохладной, что снизит потребление газа и электроэнергии, да и "Северный поток-2" с сентября, если все пойдет по плану, будет постепенно запускаться в эксплуатацию, а это сразу улучшит ситуацию на рынке газа, делают вывод аналитики.