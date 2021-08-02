БЕРЛИН, 2 авг — ПРАЙМ. Глава Федерального ведомства окружающей среды Германии Дирк Месснер предрек "Северному потоку 2" судьбу "динозавра" энергетики из-за перехода ФРГ на возобновляемые источники энергии. Не расплатитесь. Что будет с ценами на газ для Европы

В интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) Месснер напомнил, что Германия к 2030 году должна снизить выбросы загрязняющих веществ на 65% по сравнению с уровнем 1990 года.

"Во всех секторах, где происходят выбросы, мы должны ускоренно реализовывать амбициозные цели. Это касается, прежде всего, энергетической системы, транспортной системы, наших городов, нашей промышленности, нашего сельского хозяйства, потребления. Если мы не добьемся успеха в этом, то не будет снижения на 65%. В качестве сигнала было бы важно радикально ускорить выстраивание инфраструктуры возобновляемой энергетики", — заявил Месснер.

Он отметил, что темпы введения в строй новых ветряных электростанций должны увеличиться в три раза, а установок на солнечных батареях — в два раза, транспортная сеть должна перейти на электричество, общее число автомобилей должно снизиться, а постройки должны быть модернизированы для большей энергоэффективости. Месснер утвердительно ответил на вопрос интервьюера, не выглядит ли "Северный поток 2" на этом фоне "выпавшим из времени".

"Да, "Северный поток 2" может быстро стать динозавром среди энергетических проектов, поскольку к 2045 году мы хотим выйти на нулевую эмиссию", — заявил Месснер, не вдаваясь в детали. Польская PGNiG хочет сотрудничать с "Северным потоком - 2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.