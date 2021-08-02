МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Запасов нефти в России хватит еще на несколько десятков лет, но нефтяная эпоха в мире подходит к концу и требует перестройки экономической модели, заявили РИА Новости эксперты. Минфин сообщил об изменениях в июле цены на нефть Urals

"В России, по оценкам специалистов, запасов нефти более, чем достаточно, чтобы обеспечить потребление вплоть до 2100 года. Но другой вопрос в том, что с каждым годом потребление нефти и нефтепродуктов будет сокращаться", — считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. На этот процесс влияют повышенные пошлины на выбросы углеродов в окружающую среду и внедрение зеленых технологий, применение альтернативных источников энергии, уточнила она. "Потенциал зеленой экономики очень высок", — добавила Скрыль.

Согласен с ней руководитель аналитического направления Инфраструктурного центра Energynet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Чаусов. "Понятно, что нефтяная эпоха подходит к концу, и объем потребления нефти, нефтепродуктов и газа в мире скоро начнет сокращаться", — заявил он. По его мнению, РФ могла бы уже сейчас активно развивать ориентированную на экспортные сектора промышленности возобновляемую энергетику. Добыча нефти и конденсата в России в июле выросла

"Во многих регионах страны есть потенциал для того или иного вида ВИЭ (возобновляемых источников энергии — ред.),… есть неплохие перспективы для приливных станций, в том числе потому что эти проекты были проработаны в советское время. На юге России, Алтае и в Якутии есть хороший потенциал для солнечной энергетики, в Мурманской области, в Крыму, Башкирии, Татарстане и Ульяновской области — ветровой энергетики", — добавил он.

В сентябре прошлого года, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами отметил, что зависимость России от нефтегазовых доходов никого не устаивает, но она поэтапно сокращается. Тогда корреспонденты привели цифры Минфина, согласно которым в 2019 году доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ составила порядка 40%. А в декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы", уже 70% бюджета формируются не за счет нефтегазовых доходов. Ранее он отмечал, что ответ России на вызовы пандемии доказал, что РФ не "страна-бензоколонка".