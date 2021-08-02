Эксперты считают, что нефти в России хватит надолго, но нефтяная эпоха в мире подходит к концу
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Запасов нефти в России хватит еще на несколько десятков лет, но нефтяная эпоха в мире подходит к концу и требует перестройки экономической модели, заявили РИА Новости эксперты.
"В России, по оценкам специалистов, запасов нефти более, чем достаточно, чтобы обеспечить потребление вплоть до 2100 года. Но другой вопрос в том, что с каждым годом потребление нефти и нефтепродуктов будет сокращаться", — считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. На этот процесс влияют повышенные пошлины на выбросы углеродов в окружающую среду и внедрение зеленых технологий, применение альтернативных источников энергии, уточнила она. "Потенциал зеленой экономики очень высок", — добавила Скрыль.
Согласен с ней руководитель аналитического направления Инфраструктурного центра Energynet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Чаусов. "Понятно, что нефтяная эпоха подходит к концу, и объем потребления нефти, нефтепродуктов и газа в мире скоро начнет сокращаться", — заявил он. По его мнению, РФ могла бы уже сейчас активно развивать ориентированную на экспортные сектора промышленности возобновляемую энергетику.
"Во многих регионах страны есть потенциал для того или иного вида ВИЭ (возобновляемых источников энергии — ред.),… есть неплохие перспективы для приливных станций, в том числе потому что эти проекты были проработаны в советское время. На юге России, Алтае и в Якутии есть хороший потенциал для солнечной энергетики, в Мурманской области, в Крыму, Башкирии, Татарстане и Ульяновской области — ветровой энергетики", — добавил он.
В сентябре прошлого года, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами отметил, что зависимость России от нефтегазовых доходов никого не устаивает, но она поэтапно сокращается. Тогда корреспонденты привели цифры Минфина, согласно которым в 2019 году доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ составила порядка 40%. А в декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы", уже 70% бюджета формируются не за счет нефтегазовых доходов. Ранее он отмечал, что ответ России на вызовы пандемии доказал, что РФ не "страна-бензоколонка".
https://1prime.ru/energy/20210802/834358666.html