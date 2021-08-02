ВАШИНГТОН, 2 авг — ПРАЙМ. Группа законодателей США, Великобритании, Польши, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Ирландии выступила против строительства газопровода "Северный поток 2". В Германии предрекли "Северному потоку-2" судьбу "динозавра" энергетики

"Мы, председатели комитетов по международным делам наших национальных парламентов, продолжаем выступать против проекта трубопровода "Северный поток 2" и с сожалением отмечаем недавнее решение США и Германии по "Северному потоку 2", которое подразумевает возобновление строительства трубопровода", — говорится в совместном заявлении, которое с американской стороны подписал влиятельный сенатор-демократ Роберт Менендес.

"Мы считаем "Северный поток 2" геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России на Европу путем доминирования на энергетическом рынке. Завершение трубопровода укрепит влияние российского газа в европейских энергопоставках, подвергнет опасности национальную безопасность стран-членов ЕС и США и будет угрожать и без того неустойчивой безопасности и суверенитету Украины", — говорится в заявлении.

Кроме того, трубопровод позволит России "давить и шантажировать" Украину, утверждается в документе. Кроме того, парламентарии опасаются за единый открытый европейский рынок, поскольку рост российских поставок увеличит влияние одного из поставщиков. Подписавшиеся также заявили, что ждут от Германии "ясных обязательств" по сокращению зависимости от российского газа. Не расплатитесь. Что будет с ценами на газ для Европы

"Мы должны взять на себя общее обязательство повысить поддержку безопасности и оборонного потенциала Украины, чтобы укрепить усугубление нынешнего кризиса в области безопасности", — заявляют парламентарии.

Они также настаивают, чтобы любые будущие соглашения по "Северному потоку 2" включали консультации в рамках трансатлантических институтов. "Кроме того, подобная дипломатия должна проходить с учетом фундаментального принципа — противостояния российской агрессии во всех странах-членах НАТО и ЕС и учета интересов в области национальной безопасности наших партнеров в Центральной и Восточной Европе", — заключили ппарламентарии.

Ранее США заявили, что решили не накладывать санкции на германскую компанию, которая занимается эксплуатацией трубопровода, хотя и продолжают считать его строительство "плохой идеей". Позднее США и Германия распространили совместное заявление о том, что будут поддерживать энергонезависимость Украины, которая может потерять средства от транзита российского газа после достройки "Северного потока 2".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.