МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Роснедра объявили о проведении 21 сентября аукционов на пять нефтегазовых участков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), говорится в материалах ведомства. Цены на нефть вернулись к снижению

Извлекаемые ресурсы Хараеганского участка по категории D1 (перспективные) составляют: нефти – 19,1 миллиона тонн, газа – 10,9 миллиарда кубометров, конденсата – 0,32 миллиона тонн. По категории D2 (прогнозные): нефти – 13,5 миллиона тонн, газа – 8,2 миллиарда кубометров, конденсата – 0,3 миллиона тонн. Начальный взнос — 68,8 миллиона рублей.

Извлекаемые ресурсы Хошгортъеганского участка по категории D1 составляют: нефти – 12,5 миллиона тонн, газа – 11,2 миллиарда кубометров, конденсата – 0,5 миллиона тонн. По категории D2: нефти – 9,2 миллиона тонн, газа – 8,3 миллиарда кубометров, конденсата – 0,2 миллиона тонн. Начальный взнос — 51 миллион рублей.

Извлекаемые ресурсы Логасъеганского участка по категории D1 составляют: нефти – 95,6 миллиона тонн, газа – 17,8 миллиарда кубометров, конденсата – 1,6 миллиона тонн. По категории D2: нефти – 31,2 миллиона тонн, газа – 12,1 миллиарда кубометров, конденсата – 0,8 миллиона тонн. Начальный взнос — 245,3 миллиона рублей.

Извлекаемые ресурсы Восточно-Харасавэйского участка составляют 3,7 миллиона тонн нефти по категории D1 и 20,4 миллиона — по категории D2, а также 409 миллиардов кубометров газа по категории D0. Он граничит с газовыми участками, лицензии на которые принадлежат "Газпрому" и "Новатэку". Начальный взнос — 957,3 миллиона рублей.

Наконец, извлекаемые ресурсы Восточно-Малыгинского участка по категории D1 составляют: нефти – 18,0 миллиона тонн, газа – 213 миллиардов кубометров, конденсата – 1,8 миллиона тонн; категории D2 (прогнозные) составляют: нефти – 13 миллионов тонн, газа – 119 миллиардов кубометров, конденсата – 1,6 миллиона тонн. Он также граничит с участками "Газпрома" и "Новатэка". Начальный взнос — 487,2 миллиона рублей.

Участники аукционов будут объявлены 25 августа.