МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Россия может в перспективе стать ведущим мировым экспортером "голубого" водорода, считает начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев. Россия и ОАЭ создадут рабочую группу по водородной энергетике

"Производство "голубого" углеродно-нейтрального водорода… в перспективе обеспечит РФ роль ведущего мирового экспортера "голубого" водорода, что окажет позитивное влияние на репутацию газовой отрасли, остановит процесс девальвации газовых активов, откроет путь к ответственному финансированию проектов в области декарбонизированного природного газа", — заявил Комлев в интервью корпоративному журналу "Газпрома".

В 2020 году правительство России утвердило "дорожную карту" развития водородной энергетики до 2024 года. Она направлена на увеличение производства и расширение сферы его применения, а также вхождение страны в число мировых лидеров по производству и экспорту.

В апреле вице-премьер Александр Новак сообщил, что проект концепции развития водородной энергетики в России готов. Как ожидает кабмин, в 2024 году экспорт водорода из РФ может составить 200 тысяч тонн.

Водород в перспективе может стать важнейшей статьей российского энергетического экспорта. По словам Новака, энергетическая стратегия России до 2035 года предусматривает вхождение страны в число мировых лидеров по производству и экспорту водорода.

Замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин говорил, что Россия нацелена занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году, а к 2050 экспортировать 7,9-33,4 миллиона тонн водорода.

Существует условная градация водорода по цвету в зависимости от способа его производства и выделяемого углеродного следа. Наиболее "чистым" водородом считается "зеленый", получаемый за счет электролиза воды с применением энергии из возобновляемых источников (ВИЭ).

Есть также "голубой" водород — из природного газа. При его производстве побочный углекислый газ улавливается и хранится в специальных хранилищах. "Бирюзовый" водород получают в результате пиролиза метана. "Серым" считается водород, при получении которого углекислый газ выбрасывается в атмосферу.