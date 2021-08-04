МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России в июле 2021 года составила 84,6 миллиарда кВт.ч, что на 7% больше выработки в июле прошлого года, сообщил Системный оператор Единой энергетической системы (СО ЕЭС).

Отмечается также, что электростанции в Единой энергосистеме (ЕЭС) России в июле 2021 года выработали 83,4 миллиарда кВт.ч, что на 7,1% больше, чем в июле 2020 года.

С начала 2021 года выработка электроэнергии в России в целом составила 649 миллиарда кВт.ч, что на 6,2% больше объема выработки в январе-июле 2020 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за первые семь месяцев 2021 года составила 639,4 миллиарда кВт.ч, что на 6,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния 29 февраля високосного 2020 года рост выработки за январь-июль 2021 года составил по ЕЭС России 6,8%, по России в целом 6,7%.

Потребление электроэнергии в июле 2021 года в целом по России составило 83,3 миллиарда кВт.ч, что на 6,5% больше аналогичного показателя 2020 года. В том числе потребление электроэнергии в ЕЭС России в июле 2021 года составило 82,1 миллиарда кВт.ч, что на 6,6% больше объема потребления за июль 2020 года. Налоговая сформирует управления для раздачи денег вместо их сбора

Потребление электроэнергии за первые семь месяцев 2021 года в целом по России составило 636,3 миллиарда кВт.ч, что на 5,3% больше, чем за такой же период 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – больше на 5,8%). В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 626,6 миллиарда кВт.ч, что на 5,4% больше, чем в январе-июле 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – больше на 5,9%).

Ранее в августе Минэнерго РФ также сообщало, что электропотребление в России в июле выросло на 6,5% в годовом выражении, до 83,3 миллиарда кВт.ч. При этом с начала года показатель составил 636,3 миллиарда кВт.ч, показав рост на 5,3% в годовом выражении.