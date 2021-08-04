МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Мировой энергетический конгресс (МЭК), который пройдет с 24 по 27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге, соберет представителей 150 стран, благодаря чему российские и мировые компании смогут обменяться своим видением будущего мировой энергетики, сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета конгресса Антон Кобяков.

"Ожидаем участие в мероприятиях конгресса и празднования 100-летия МИРЭС лидеров иностранных государств, а также зарубежных официальных лиц и глав международных корпораций из 150 стран мира. Присутствие столь представительного состава мирового энергетического сообщества в мероприятии позволит российским энергетическим компаниям… обменяться мнениями и планами в среднесрочной и долгосрочной перспективе… по энергопереходу и вопросам использования водородной энергетики", — сказал Кобяков, слова которого приводит "Росконгресс". Энергетики подвели итоги по технологическому присоединению по итогам II квартала

Вице-премьер РФ Александр Новак провёл заседание оргкомитета по подготовке Мирового энергетического конгресса, в ходе которого выразил уверенность, что мероприятие станет важной площадкой для обсуждения основных векторов развития отраслей ТЭК, ключевых трендов и вызовов, станет центром притяжения лидеров отрасли из разных стран мира. Ключевой темой мероприятия в 2022 году будет "Энергия — человечеству".

"То, что Россия в 2018 году была выбрана хозяйкой конгресса 2022 года, в очередной раз подтверждает, что наша страна является признанным лидером мировой энергетической отрасли", — подчеркнул вице-премьер, слова которого приводит "Росконгресс".

По словам главы Минэнерго Николая Шульгинова, уже разработано 48 тем и сессий, охватывающих как традиционные источники энергии, так и климатическую повестку, водородные, цифровые и зеленые технологии, которые стоят сегодня на повестке дня мирового энергетического сообщества.

Мировой энергетический конгресс является важнейшей глобальной платформой Мирового энергетического совета (МИРЭС) и объединяет представителей государственного и частного сектора и гражданского общества. Мероприятие проводится раз в три года начиная с 1924 года. Местом проведения конгресса в 2022 году была выбрана Россия.