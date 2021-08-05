Bloomberg: Европа сталкивается с проблемами из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Европа столкнулась с энергетическим шоком из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию. Об этом сообщает Bloomberg.
Дело в том, что стоимость газа и электроэнергии резко подскочила во всем регионе, достигнув рекордных значений в некоторых странах. В Германии, к примеру, оптовые цены на электроэнергию в этом году взлетели более чем на 60%. Для бизнеса стало сложно оплачивать такие счета и теперь он вынужден поднимать цены на товары и услуги. Более того: некоторые предприятия близки к закрытию.
Планы по декарбонизации экономики также играют роль, поскольку коммунальные предприятия платят большие деньги за разрешения, необходимые им для производства энергии из ископаемого топлива.
Влияет на ситуацию и нехватка газа, отмечает Bloomberg. Россия поставляет его меньше, а Азия скупает основной объем сжиженного природного газа, что затрудняет пополнение истощенных хранилищ после суровой зимы.
Правительства опасаются негативной реакции, так как более высокие счета за коммунальные услуги увеличивают негатив в отношении перехода на энергоносители. Проблема также в том, что инфляция в Европе поднимается по мере восстановления экономики и роста цен на сырьевые товары. Затраты для потребителей в еврозоне выросли на 2,2% в июле, что является самым высоким показателем с октября 2018 года.
https://1prime.ru/energy/20210805/834383140.html