МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Европа столкнулась с энергетическим шоком из-за резкого роста цен на газ и электроэнергию. Об этом сообщает Bloomberg.

Дело в том, что стоимость газа и электроэнергии резко подскочила во всем регионе, достигнув рекордных значений в некоторых странах. В Германии, к примеру, оптовые цены на электроэнергию в этом году взлетели более чем на 60%. Для бизнеса стало сложно оплачивать такие счета и теперь он вынужден поднимать цены на товары и услуги. Более того: некоторые предприятия близки к закрытию. Составлен рейтинг стран Европы по доступности бензина для граждан

Планы по декарбонизации экономики также играют роль, поскольку коммунальные предприятия платят большие деньги за разрешения, необходимые им для производства энергии из ископаемого топлива.

Влияет на ситуацию и нехватка газа, отмечает Bloomberg. Россия поставляет его меньше, а Азия скупает основной объем сжиженного природного газа, что затрудняет пополнение истощенных хранилищ после суровой зимы.

Правительства опасаются негативной реакции, так как более высокие счета за коммунальные услуги увеличивают негатив в отношении перехода на энергоносители. Проблема также в том, что инфляция в Европе поднимается по мере восстановления экономики и роста цен на сырьевые товары. Затраты для потребителей в еврозоне выросли на 2,2% в июле, что является самым высоким показателем с октября 2018 года.