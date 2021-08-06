КИЕВ, 6 авг — ПРАЙМ. Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС подключили к сети после текущего ремонта, сообщила пресс-служба электростанции в пятницу.

Пятого августа из планового ремонта на 12 дней раньше срока на АЭС вывели из планового ремонта энергоблок №2. Европа поставила Украине почти полмиллиарда кубометров газа в июле

"Шестого августа в 8.02 (совпадает с мск) после завершения текущего ремонта, в процессе которого была совершена гидроочистка теплообменного оборудования, энергоблок №3 был подключен к энергосети", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, оборудование первого, второго и третьего энергоблоков АЭС работает в заданном режиме.

Уточняется, что радиационная обстановка на АЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС. На 6 августа он составляет 0,09 мкЗв/ч. Выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.