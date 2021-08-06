МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает внедрения механизма управления спросом на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) с 2023 года, следует из пояснительной записки к проекту постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"В связи с длительностью сроков разработки и процедур согласования проектов нормативных правовых актов, регулирующих внедрение целевой модели, ожидаемый срок начала оказания услуг по управлению изменением потребления на оптовом рынке электроэнергии и мощности – 1 января 2023 года", — говорится в пояснительной записке.

Проект постановления также предусматривает продление реализации пилотного проекта по управлению спросом на электроэнергию на оптовом энергорынке до конца 2022 года. Указывается, что это позволит подготовить необходимые изменения в нормативные правовые акты, направленные на реализацию целевой модели функционирования агрегаторов управления изменением потребления.

Пилотный проект по работе агрегаторов управления спросом на электроэнергию стартовал в июле 2019 года. Агрегаторы — это компании, которые помогают потребителям заработать и получить оплату за счет снижения потребления в определенные часы (обычно, когда нагрузка на энергосистему высока). Среди компаний-агрегаторов — энергосбытовые компании и гарантирующие поставщики, электросетевые и генерирующие компании, а также независимые агрегаторы.

Минэнерго РФ в январе разработало законопроект, направленный на внедрение целевой модели управления спросом на электроэнергию. Но правительство РФ пока продлило срок пилотного проекта до конца 2021 года.

В июне председатель правления Системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС) Федор Опадчий также говорил о необходимости продления пилота на 2022 год.