МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в денежном выражении в июне вырос на 22,9% по сравнению с маем, а по сравнению с июнем прошлого года — в 2,1 раза, до 10,905 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). ФТС с начала года увеличила перечисления в бюджет на 37,3%

Физический экспорт нефти в июне вырос на 15,5% в месячном выражении и на 11,8% в годовом — до 22,654 миллиона тонн.

В первом полугодии физический экспорт нефти из РФ упал на 11,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 111,396 миллиона тонн, а в денежном выражении — вырос на 21,5%, до 47,633 миллиарда долларов.

Экспорт нефтепродуктов из РФ в июне в физическом выражении сократился по сравнению с маем на 2,7% — до 12,346 миллиона тонн, а в денежном — вырос на 2%, до 6,022 миллиарда долларов. В январе-июне физический экспорт нефтепродуктов из РФ сократился на 2,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 74,432 миллиона тонн, а в денежном выражении — вырос на 22,4%, до 31,961 миллиарда долларов.

По данным ФТС, в 2020 году экспорт нефти из России в денежном выражении упал на 40,8% — до 72,366 миллиарда долларов, а в физическом — на 11,4%, до 238,607 миллиона тонн.

Доходы РФ от экспорта каменного угля в январе-июне 2021 года увеличились на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6,842 миллиарда долларов, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом в физическом выражении объем экспорта угля вырос на 8,8% и составил 101,886 миллиона тонн.

В том числе в июне на экспорт было поставлено 20,484 миллиона тонн угля (рост к маю на 20,6%) на общую сумму 1,52 миллиарда долларов (рост на 27,4%).

В 2020 году Россия экспортировала 199,131 миллиона тонн угля (снижение на 3%) на общую сумму 12,389 миллиарда долларов (падение на 22,5%).

Экспорт электроэнергии из России в июне вырос в 1,7 раза в годовом выражении, до 1,661 миллиарда кВт.ч против 980,4 миллиона кВт.ч в июне 2020 года, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом рост экспорта в июне по сравнению с маем 2021 года составил 3,1%. В январе-июне экспорт вырос в 2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 10,859 миллиарда кВт.ч.

Доходы от экспорта электроэнергии в январе-июне выросли также вдвое, до 455 миллионов долларов. В то же время в июне этот показатель вырос на 15,1% по сравнению с маем — до 81,4 миллиона долларов.

Импорт электроэнергии в РФ за январь-июнь 2020 года вырос на 17% — до 728,9 миллиона кВт.ч в натуральном выражении, а в денежном — на 5,8%, до 11,7 миллиона долларов.

В июне импорт электроэнергии в физическом выражении снизился по отношению к маю на 16,2% и составил 114,3 миллиона кВт.ч, а в денежном выражении — на 27,6%, до 1,8 миллиона долларов.