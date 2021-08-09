МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) третий торговый день подряд бьет рекорды, свидетельствуют данные торгов. "Лукойл" отчитался о добыче нефти за первое полугодие

Стоимость СУГ по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов в понедельник выросла на 1,32%, обновив рекорды прошедшей недели и достигнув 46 907 рублей за тонну.

Минэнерго России планирует проработать ряд системных и рыночных мер по стабилизации цен на СУГ для сохранения стабильных поставок баллонного газа населению. Также в пятницу министерство сообщило, что уже дало рекомендации компаниям по перераспределению поставок СУГ с экспорта на внутренний рынок, чтобы удовлетворять как бытовые потребности населения в баллонном газе, так и повышенный спрос на газомоторное топливо на АГЗС.

Розничные цены на СУГ для бытовых нужд населения, напоминало Минэнерго, продолжают оставаться регулируемыми и устанавливаются региональными энергетическими комиссиями или региональными службами по тарифам и ценообразованию.