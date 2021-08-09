МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Резко подскочивший в цене газ вернул уголь на рынок энергетики. Потребители вынуждены вновь перейти на твердое топливо, пишет РИА Новости в своей статье. Авария на заводе "Газпрома" грозит российскому рынку дефицитом СУГ

В результате растут цены на уголь. На голландской площадке Title Transfer Facility августовский фьючерс достигал $141 за тонну, это максимум за 13 лет.

На ажиотажном спросе зарабатывают российские экспортеры. Автор материала задается вопросом, значит ли это, что увеличатся поступления в российский бюджет и как долго продлится бум.

"Мировой спрос на уголь увеличивается, несмотря на призывы к снижению выбросов CO2. Твердое топливо везут не только в Азию, но и в экологически сознательную Европу. Перейти на это полезное ископаемое Старый Свет вынудили суровые морозы прошлой зимы, опустошившие подземные газовые хранилища (ПГХ). Сожгли больше 65 миллиардов кубометров. "Газпрому" пришлось срочно наращивать поставки", — пишет обозреватель.

В то же время увеличивается и экспорт в Азию: здесь тоже было холодно. Результатом стал дефицит, который спровоцировал взрывной рост спотовых цен.

"Российские экспортеры воспользовались ситуацией. За первые четыре месяца года отправили за рубеж 64,5 миллиона тонн угля — на 14 процентов больше, чем в 2020-м. Доходы превысили четыре миллиарда долларов (плюс 11%)", — говорится в статье.

Но благоприятная конъюнктура — это ненадолго. Отказ от угля — общемировая тенденция, и Россия не сможет остаться в стороне. С этим связаны определенные риски.

"Для некоторых отраслей уголь — часть технологического процесса. Например, в металлургической промышленности", — напоминает профессор базовой кафедры "Управление проектами и программами Capital Group" РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Потравный.

При этом арктические районы России живут на угле и дизельном топливе. Альтернативные источники энергии не могут в полной мере обеспечить промышленность и коммунально-жилищный сектор, а из этого следует, что с точки зрения национальных экономических интересов полный отказ от угля невозможен.

Другой аспект это привлечение инвестиций. Из-за зеленого курса проекты по добыче и переработке угля не могут рассчитывать на финансирование. И наоборот, на "озеленение" денег не жалеют.

Поэтому, пишет РИА Новости, России необходимо учитывать мировые тенденции. Обязательства по сокращению выбросов парниковых газов надо выполнять. Для этого необходимо изменить структуру энергетического баланса в сторону увеличения доли возобновляемых источников энергии.