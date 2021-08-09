МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Цены на бензин и дизельное топливо в Москве за неделю с 2 по 9 августа увеличились на 11-16 копеек, при этом больше всего подорожал бензин Аи-98, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Цена СУГ на бирже третий день подряд бьет рекорды

Неделей ранее, за период 26 июля по 2 августа, цены выросли на 5-15 копеек.

По данным ассоциации, бензин Аи-92 за отчетный период подорожал в среднем на 11 копеек — до 45,92 рубля за литр, Аи-95 — на 11 копеек, до 50,90 рубля. Сильнее всего выросла цена Аи-98 — на 16 копеек, до 58 рублей за литр. Средняя цена дизельного топлива составила 49,88 рубля, увеличившись за неделю на 6 копеек.

Рост цен на бензин за отчетный период зафиксирован в столице на АЗС "Татнефти", "Газпром нефти", на заправках "Транс-АЗС", "Лукойла", Shell, ЕКА, а также "НефтьМагистрали". При этом на АЗС "НефтьМагистрали" дешевел дизель, а на заправках Shell — бензин Аи-92.

Цены на московских АЗС начали расти в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Рост цен замедлился лишь к середине апреля, но затем снова набирал темп.