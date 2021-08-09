БРЮССЕЛЬ, 9 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия хочет обсудить со странами Евросоюза сделку ФРГ и США по "Северному потоку 2", чтобы гарантировать, что ее реализация соответствует политике ЕС по Украине, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК. Эксперт рассказал, что будет после достройки "Северного потока-2"

"Комиссия намерена обсудить со всеми государствами-членами детали и реализацию этого двустороннего соглашения, чтобы гарантировать, что любые меры хорошо скоординированы и соответствуют политике ЕС в отношении Украины", — сказал он.

Германия и США в июле опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах поддержки Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях защиты климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.