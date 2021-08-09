МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. "Газпром" после пожара на своём заводе под Новым Уренгоем снизит объём производства газового конденсата на 3 миллиона тонн по итогам года, показатели экспорта газа в Европу и EBITDA также снизятся, считают эксперты Bank of America (BofA). ФТС оценила доход "Газпрома" от экспорта газа

В ночь на 5 августа произошел пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту. Из-за этого поставки газа по газопроводу "Ямал — Европа" временно упали более чем вдвое. Также после пожара цены на газ в Европе достигли очередного максимума, превысив 6 августа — впервые за 15 лет — 540 долларов за тысячу кубометров.

"Учитывая последствия пожара, мы корректируем показатели: объём конденсата снизится на 3 миллиона тонн в 2021 году", — считают в BofA. Газовый конденсат — смесь жидких углеводородов, насыщенных газами, он используется для выработки топлива и продуктов газонефтехимии.

Также эксперты снизили прогнозные показатели объема экспорта газа "Газпромом" в Европу на 5 миллиардов кубических метров, до 185 миллиардов кубометров по итогам года. А в результате корректировок EBITDA в этом году, по оценкам экспертов, снизится на 4%.

Впрочем, повышение цен на газ частично компенсирует убытки "Газпрома", также считают в BofA.

"Цены на газ в Европе в последний месяц превысили 500 долларов за тысячу кубометров, причём последний всплеск произошёл после пожара "Газпрома"… В целом, европейские цены имели тенденцию к увеличению в течение года, и "Газпром" последовательно повышал собственные ценовые ориентиры. Следовательно, мы считаем, что более высокие цены на газ частично снизят потери "Газпрома" в объемах", — объясняют эксперты.