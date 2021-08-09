МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Правительство России решило не вводить срочных мер для стабилизации биржевых цен на топливо, в числе которых запрет экспорта и соглашения с нефтяными компаниями, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Автоэксперт рассказал, как сэкономить на бензине

Ранее в понедельник вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание с нефтяными компаниями, где обсуждалась текущая ситуация на рынке топлива. "Речь могла идти о введении запрета на экспорт, который Минэнерго предлагало ускоренно ввести в конце июля, а также топливных соглашениях", — уточняет газета.

"По словам одного из собеседников "Ъ", среди аргументов в пользу отказа от резких шагов был якобы наметившийся тренд на снижение экспортного паритета в связи подешевевшей ниже $70 за баррель нефтью, а также заверения нефтяников о росте предложения на бирже", — пишет издание.

По итогам совещания нефтяным компаниям было вновь рекомендовано увеличить продажи бензина на бирже, также говорят собеседники газеты.

Биржевые цены на топливо в России растут с конца прошлого года, а с начала этого года рост на бирже составил уже порядка 20%. Розничные цены также растут, но более низкими темпами, примерно на 3-5%. Летом цены на топливо на бирже несколько раз били рекорды, и правительство стало активно обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж топлива через биржу и соглашения с нефтяниками.

Такая ситуация на топливном рынке в России сложилась в связи с повышенным спросом на бензин при росте внутреннего туризма из-за закрытых границ. Вместе с тем ряд нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.