МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Цена литра бензина на заправке была бы на 15 рублей выше нынешней без демпфирующего механизма, считает замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. Минэнерго спрогнозировал сохранение за Россией позиции на нефтяном рынке

Так называемый демпфирующий механизм призван сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей "сверхприбыли" от внутренних продаж топлива.

"Сейчас демпфер компенсирует почти 20 тысяч рублей на тонну бензина, то есть около 15 рублей за литр. На столько выше была бы цена на заправке, если бы не данный механизм", — сказал Сорокин в интервью агентству Рейтер, опубликованном на сайте Минэнерго России.

По данным Росстата, розничные цены на бензин в России в январе-июле выросли на 5,24%, в то время как общая инфляция в стране за этот период составила 5,88%. В итоге на 2 августа средняя розничная цена на бензин составляла 48,55 рубля за литр.