МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Цены на газ на европейском форвардном рынке на хабе TTF (Нидерланды) превысили рекордные 550 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. Минэнерго представил прогноз по добыче нефти и газа в 2021 году

На момент открытия торгов цена сентябрьского фьючерса составляла почти 540 долларов, в течение дня отметка достигала 553 долларов. На 17.15 мск стоимость равнялась примерно 545,3 доллара.

Резкий рост цен на газ на форвардном рынке начался в прошлом году. Ровно год назад средняя за день цена фьючерса была около 150,6 доллара, или 127,6 евро, за 1 тысячу кубометров. Таким образом, за год стоимость газа выросла в 3,6 раза. А с начала июня, когда цена фьючерса составляла около 316,8 доллара, или 268,5 евро, цены выросли в 1,7 раза.

Спотовые цены также растут. Стоимость контракта "на день вперед" во вторник достигала 517 долларов, или 438 евро, за 1 тысячу кубометров (данные на 17.15 по мск). Средняя в августе этого года спотовая цена составляет 511 долларов против среднего показателя в 89 долларов в августе прошлого года. Время платить. Газовый дефицит в Европе усугубляется

На обновление исторических максимумов повлияла авария на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем, которая произошла в прошлый четверг, 5 августа. Эксперт Fitch, комментируя РИА Новости динамику на форвардном рынке, объяснял, что среди других причин изменения цен на газ — снижение прокачки по трубопроводу "Ямал — Европа", которое наложилось на нежелание "Газпрома" увеличивать поставки через Украину в преддверии запуска "Северного потока 2", а также жаркое лето и значительный спрос на газ в Азии.

Цены на газ, также отмечал эксперт, будут оставаться волатильными и предсказать направление их движения в краткосрочной перспективе невозможно.