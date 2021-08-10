МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Власти пока не будут использовать жесткие способы давления на нефтяников – запрет на экспорт нефтепродуктов решено отложить. Вместо этого будут использоваться менее радикальные меры, влияние которых на стоимость бензина весьма относительно. Новак: власти могут ввести запрет экспорта нефтепродуктов

Биржевые цены на топливо в России летом этого года несколько раз обновили исторические рекорды. В конце июля цена за тонну автомобильного бензина марки "Премиум-95" (АИ-95) превысила 60 тысяч рублей, а тонна АИ-92 дорожала до 57,5 тысяч рублей.

Спустя неделю после обновления ценового рекорда на биржах Минэнерго обратилось к правительству с предложением в ускоренном порядке рассмотреть вопрос о запрете экспорта топлива.

Однако эту меру в правительстве пока посчитали излишней – в целом бензин дорожает в рамках инфляции. С начала года рост цен составил 5,84%, тогда как инфляция в годовом выражении на июль составила 6,46%. Во многом медленный темп рост розничных цен объясняется работой демпферного механизма.

Поэтому было решено ограничиться рядом мер, которые в совокупности должны стабилизировать ситуацию с ценами нефтепродуктов на бирже. В понедельник, 9 августа, вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти и экспертами отрасли по ситуации на топливном рынке. Участники совещания приняли решение поднять нормативы реализации автобензина на бирже до 12%.

Также Новак поручил Минэнерго скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы обеспечить баланс рынка в летний период. Он посчитал целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли. В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителям и ограничении предельного роста внутри торговой сессии.

Вместе с тем, Новак почеркнул, что запрет экспорта нефтепродуктов из России остается на повестке и может быть введен в случае ухудшения ситуации с ценами и доступностью топлива.

ВРЕМЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Объявленные на совещании меры вряд ли дадут заметный эффект, считают эксперты.

"Работает либо конкуренция, либо административные меры. Пока мы не видим ни того, ни другого", — говорит директор Института развития технологий ТЭК Сергей Воробьев.

Нельзя забывать и о том, что вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) могут путем картельного сговора искусственно повышать цены на биржах, чтобы выдавливать с розницы мелких собственников АЗС, отметил доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев. Новак прокомментировал ожидания снижения цен на топливо

Не удержит цены и поднятие норматива реализации автобензина на бирже до 12%. "Исторически в среднем через биржу проходило 18% от произведённого объема, максимально — 25%. Все разговоры о повышении на 1% — это просто смешно. Учитывая, что задача регулятора — сделать так, чтобы крупные игроки вели себя на рынке конкурентно, реализация в 25% по нормативу совсем не выглядит драконовской мерой", — говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

По его мнению, именно это и было необходимо сделать. А пока придется довольствоваться временным эффектом.

ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ

И все же, запрет экспорта белых нефтепродуктов – мера радикальная, к которой скорее всего власти прибегать не будут. Разговоры об этом носят скорее характер морального давления на нефтяников, считают опрошенные эксперты.

Как правило, правительство при дефиците моторного топлива действует по отработанной схеме — повышает экспортную пошлину, что делает экспорт этого нефтепродукта экономически бесполезным, отметил Белхароев.

При этом нефтяники легко смогут пережить временный запрет экспорта бензина или повышение пошлин, увеличив производство нафты, считает Воробьев.

За первое полугодие 2021 года экспорт, по данным таможни, и так был сокращен на 25,4%, до 2,813 млн тонн. А выпуск бензина за тот же период вырос на 7,6% – до 19,9 млн тонн. То есть экспорт за полгода составил 14,1%", — подсчитал он.

Если же запретят экспорт нафты, который составляет около 80% от выпускаемых порядка 19 млн тонн, нефтяникам придется туго, так как это уронит загрузку НПЗ сразу на 35%, по оценке "Петромаркета".

"Но на это власти не пойдут, пострадает бюджет", — сказал эксперт.

Кроме того, если запрет на экспорт бензина и будет принят, то его действие ограничится тремя месяцами, добавил Баженов. Зачем Америка скупает российскую нефть, невзирая на политику

РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ

Иными словами, власти сделают все, чтобы не допустить резкого роста розничных цен на бензин. По мнению Баженова, они продолжат расти в пределах инфляции, которая по уточненным оценкам Минэкономразвития составит в 2021 году 5,7-6,2%. Учитывая, что с начала года бензин в среднем уже подорожал на 5%, то за оставшиеся месяцы цены вырастут еще на 1-1,2%.

По мнению Белхароева, резкого скачка цен на топливо наша экономика не выдержит. "Ее рост автоматически приводит к росту товаров и услуг для населения, учитывая, что рынок товаров и услуг – это социальная сфера, правительство скачков не допустит", — заключил он.