МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Минэнерго России рекомендовало производителям сжиженных углеводородных газов (СУГ) проработать дополнительное увеличение выпуска и снижение экспорта товара, при этом в августе компании переориентируют с экспорта на внутренний рынок дополнительно около 40 тысяч тонн газа, сообщило министерство. Цена на СУГ на бирже четвертый день подряд бьет рекорды

Минэнерго России и ФАС провели ряд совещаний с крупными компаниями-производителями СУГ. "Компании сообщили о переориентации с экспорта на внутренний рынок дополнительно около 40 тысяч тонн СУГ в августе", — сообщили в министерстве. Рекомендацию об этом Минэнерго давало компаниям 6 августа.

"По итогам совещания принято решение рекомендовать компаниям проработать возможность дополнительного увеличения производства и снижения экспорта СУГ для удовлетворения спроса на внутреннем рынке", — сообщили журналистам в Минэнерго.

Биржевая цена СУГ в России во вторник подскочила на 8,6%, достигнув очередного рекорда в 50 947 рублей за тонну, с начала года она выросла более чем вдвое. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго проработать меры стабилизации рынка СУГ, чтобы гарантировать достаточный уровень предложения для потребителей.