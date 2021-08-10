В США назначили советника госдепа по энергобезопасности, ответственного за "Северный поток-2"
ВАШИНГТОН, 10 авг — ПРАЙМ. Американский дипломат Амос Хохштейн назначен старшим советником госдепартамента по энергетической безопасности с первоочередной задачей заняться проблематикой строящегося российского газопровода "Северный поток 2", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником госдепартамента по энергетической безопасности… Его непосредственной задачей будет имплементация мер по снижению рисков, которые несет трубопровод "Северный поток 2", — сказано в заявлении Блинкена.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве "оружия" против европейских стран.
https://1prime.ru/energy/20210810/834417888.html