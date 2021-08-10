ВАШИНГТОН, 10 авг — ПРАЙМ. Американский дипломат Амос Хохштейн назначен старшим советником госдепартамента по энергетической безопасности с первоочередной задачей заняться проблематикой строящегося российского газопровода "Северный поток 2", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Политолог объяснил новый шаг США по вопросу "Северного потока-2"

"Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником госдепартамента по энергетической безопасности… Его непосредственной задачей будет имплементация мер по снижению рисков, которые несет трубопровод "Северный поток 2", — сказано в заявлении Блинкена.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве "оружия" против европейских стран.