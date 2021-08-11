МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток международного энергетического концерна Uniper, за январь-июнь 2021 года составил 20 миллионов евро против чистой прибыли в 677 миллионов евро годом ранее, следует из отчетности компании. Немецкая Uniper уверена в успешном будущем "Северного потока 2"

Убыток в пересчете на акцию составил 0,18 евро против прибыли в 1,75 евро годом ранее. Выручка Uniper в отчетном периоде выросла в 2 раза и составила 41,447 миллиарда евро. Скорректированный показатель EBIT составил 580 миллионов евро, что на 16,2% ниже показателя годичной давности. Чистый долг компании на 30 июня составил 3,164 миллиарда евро против 3,05 миллиарда евро на конец 2020 года.

Во втором квартале чистый убыток компании составил 861 миллион евро против прибыли в 193 миллионов евро годом ранее. Убыток на акцию составил 2,42 евро против прибыли годом ранее в 0,42 евро. Выручка выросла в 2,9 раза, до 20,3 миллиарда долларов.

"На 2021 год компания ожидает скорректированную EBIT в диапазоне 800 миллионов — 1,05 миллиарда евро и скорректированную чистую прибыль на уровне 650-850 миллионов евро", — говорится в сообщении. Таким образом, компания сохранила свой прогноз, который она озвучила в мае.

Uniper была образована 1 января 2016 года в рамках реорганизации компании E.ON, в результате которой бизнес традиционной энергетики был выделен в отдельную фирму. Fortum — крупнейший акционер Uniper с долей в 76,1%.