КИЕВ, 11 авг — ПРАЙМ. Украинская компания ДТЭК начала импорт угля из Казахстана, ожидает начала поставок из Польши, а также ведет переговоры о поставках из США, сообщил генеральный директор "ДТЭК Энерго" (входит в структуру холдинга ДТЭК) Ильдар Салеев. На Украине в первом полугодии сократилась добыча газа

"Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы фактически уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути. На следующей неделе ожидаем начало поставок угля из Польши. Также ведем переговоры о поставке судовых партий из США. Поэтому, как видим, первые поставки угля для нужд генерации будут в Украине уже в самое ближайшее время", — приводятся слова Салеева на странице "ДТЭК энерго" в Facebook.

Объемы поставок пока не уточняются. В феврале этого года генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявлял о намерениях увеличить импорт угля до 450 тысяч тонн за счет ввоза из Казахстана и Польши.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству угольных шахт.