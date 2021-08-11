МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России за период со 2 по 9 августа увеличилась на 13 копеек, до 48,68 рубля за литр, на дизельное топливо — также на 13 копеек, до 50,48 рубля, свидетельствуют материалы Росстата.

По данным службы, средняя цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 10 копеек, до 45,82 рубля, Аи-95 — на 11 копеек, до 49,58 рубля. А стоимость бензина Аи-98 достигла 56,99 рубля за литр, увеличившись за неделю на 27 копеек.

Цены на бензин с начала года к 9 августа в среднем выросли на 5,5%, на дизтопливо — на 3,6%. В частности, бензин марки Аи-92 подорожал за этот период на 5,6%, Аи-95 — на 5,2%, Аи-98 — на 6,3%.

Рост цен на бензин за прошедшую неделю был отмечен в 79 центрах субъектов РФ. А более всего он подорожал в Биробиджане – на 1,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге за этот период цены на бензин выросли на 0,2%.

Производство бензина в РФ со 2 по 8 августа снизилось на 6,3% по сравнению с предыдущей неделей — до 764,7 тысячи тонн, а дизтоплива — на 3,7%, до 1,553 миллиона.