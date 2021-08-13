МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Есть "единственный реальный способ" остановить строительство газопровода "Северный поток-2", заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин. Европа оставила себе последний газовый шанс

По его словам, подобное станет возможным, только если произойдет "колоссальный разрыв" США с Германией.

Это, как отметил депутат, может выразиться в том, что американцы "вдрызг" разругаются с немцами и введут санкции в отношении германских компаний. "Причем санкции экстерриториального характера, потому что американские интересы напрямую не затронуты: нам не нравится, мы поэтому вас наказываем", — отметил Волошин.

Он также высказал предположение, что в этом случае действия американской администрации повлекли бы долгосрочные последствия для международных отношений. Например, в последующем США может не понравится то, что "делается на территории Франции, Италии".

"Это чистое пиратство вмешаться в вещи, которые Соединенных Штатов не касаются напрямую", — подчеркнул Волошин.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до ФРГ. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Против проекта активно выступали США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку — 2".

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