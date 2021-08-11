МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Международный энергетический концерн Uniper, один из европейских партнеров "Северного потока — 2", отмечает, что риски дальнейших задержек или незавершения проекта снизились после соглашения США и Германии. Uniper потерпела убытки в первом полугодии против прибыли годом ранее

"Основным риском для завершения проекта являются фактические и потенциальные санкции США. 21 июля США и Германия пришли к соглашению по "Северному потоку — 2", Украине и защите климата. Исходя из этого, вероятность дальнейших задержек проекта или даже незавершения трубопровода снижается", — говорится в отчете компании.

"Группа Uniper продолжает действовать в соответствии с применимыми законами о санкциях, в то время как Nord Stream 2 AG продолжает подтверждать, что они работают над завершением проекта", — добавляет Uniper.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку — 2".