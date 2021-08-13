МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. "Роснефть" в 2021 году планирует начать предпусковые наладочные работы на второй очереди газового проекта "Роспан", сообщил вице-президент компании по внутреннему сервису Эрик Лирон в ходе телефонной конференции.

"В настоящее время второй пусковой комплекс находится на завершающей стадии строительства, и в этом году планируется начало предпусковых наладочных работ. Запуск второго пускового комплекса на "Роспане" будет способствовать дальнейшему росту объемов производства", — сказал Лирон.

Добыча газа "Роснефти" благодаря запуску проекта "Роспан" может вырасти в 2021 году на 2-3 миллиарда кубометров, а после ввода Харампурского месторождения — на 10 миллиардов, сообщила инвестиционная компания "Атон" со ссылкой на менеджмент компании. В фокусе отчетность "Роснефти" и "Башнефти"

""Роснефть" отметила, что рост добычи газа благодаря запуску "Роспана" может составить 2-3 миллиарда кубометров в 2021, а в 2022 году, когда "Роспан" выйдет на полную мощность и будет запущено в коммерческую эксплуатацию Харампурское месторождение, рост добычи газа может составить 10 миллиардов кубометров", — говорится в сообщении.

Помимо этого, "Роснефть" продолжает переговоры о продаже дополнительных пакетов акций в проекте "Восток Ойл", при этом завершение продажи 5% в проекте консорциуму Vitol и Mercantile & Maritime ожидается осенью, сообщила инвестиционная компания "Атон".

"Роснефть" сообщила, что продажа 5% в "Восток Ойл" консорциуму Vitol и Mercantile & Maritime будет завершена осенью этого года. Переговоры о продаже дополнительных пакетов акций продолжаются", — пишет "Атон".

"Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база жидких углеводородов составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.