МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. На прошлой неделе правительство Украины сделало неожиданный финт в вопросе регулирования тарифа на электроэнергию для населения, пишет РИА Новости.

Спустя несколько месяцев обсуждения на официальном уровне масштабов поднятия этого тарифа дял украинцев и ежемесячного продления еще на 30 дней действующего (1,68 гривны за киловатт-час) кабмин страны решил… несколько понизить тариф.

Итак, пишет агентство, с 1 октября за первые 250 потребленных кВт/ч электроэнергии домохозяйства будут платить не 1,68, а 1,44 гривны за каждый киловатт-час. Это значит, что при потреблении 250 кВт/ч в месяц или более экономия составит 60 гривен.

"Вроде и немного, но при объективно низком действующем тарифе для населения и огромном множестве дисбалансов как в системе генерации, так и на энергорынке, при практически полном отсутствии подготовки энергосистемы к зиме решение выглядит парадоксально. Однако чего не сделаешь в погоне за рейтингом, особенно в свете возможного проведения досрочных выборов", — пишет автор.

Впрочем, экономия 60 гривен может обернуться для населения страны куда большими потерями как в деньгах, так и в качестве жизни.

Действующий относительно низкий тариф для граждан при условии функционирования вроде бы свободного рынка электроэнергии сохранялся на Украине благодаря "возложению специальных обязанностей (Public Service Obligation, ПСО) на участников рынка для обеспечения общественных интересов в процессе его функционирования", поясняет обозреватель.

Механизм ПСО внедряли как временный, дабы избежать волны народного возмущения от перевода ценообразования для домохозяйств на рыночные рельсы, что грозило ростом цен примерно в три раза. Но данный подход должен был прекратить действовать еще весной текущего 2021 года. Однако проблема трехкратного роста стоимости никуда не делась. Именно поэтому правительство ежемесячно продлевало его действие.

"Суть механизма ПСО заключалась в том, что "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" до половины вырабатываемой на атомных и гидроэлектростанциях электроэнергии в буквальном смысле за копейки продавали государственному предприятию "Гарантированный покупатель" для дальнейшей ее поставки домохозяйствам. В последнее время такая специальная цена для них составляла 1-15 копеек за киловатт-час. Изъятие части произведенной продукции по фиксированным ценам — это товарная модель ПСО", — поясняется в статье.

Сейчас же украинское правительство решило внедрить финансовую модель ПСО. Но, как это принято на Украине нынче, рассмотрение постановления о новой модели в повестке заседания правительства отсутствовало.