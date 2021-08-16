МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Рекордное подорожание газа в Европе эксперты связывают с высоким спросом на СПГ в Азии и отказом "Газпрома" от бронирования дополнительных мощностей на транзит по украинской ГТС. Ситуация может измениться осенью, но пока Евросоюз сам подрывает благоприятную для себя конъюнктуру на рынке всевозможными ограничениями для российского экспорта, указывают опрошенные "Прайм" эксперты. Цена газа в Европе обновила рекорд

Цены на газ в Европе уже несколько месяцев находятся на максимумах, в понедельник был побит очередной рекорд – 580 долларов за тысячу кубометров. В ходе торгов на ICE она подскакивала примерно на 2,5% — до 586,3 доллара. Всего за день цена газа в Европе показала рост почти на 7,7% к цене закрытия предыдущего дня.

Основная причина такого подорожания – повышенный спрос на газ в азиатских странах, считают опрошенные эксперты. На прошлой неделе средняя ценя СПГ в Северо-Восточной Азии с поставкой в сентябре составила 17,05 доллара за MMBtu, что на 0,15 доллара больше, чем на прошлой неделе. Стоимость октябрьских поставок оценивается в 17,3 доллара за MMBtu.

Логично, что производители СПГ направляют свои танкеры в те страны, где предлагают наиболее выгодную цену. Как следствие, заполнение европейских ПХГ отстает по сравнению с прошлым годом.

Ускорил рост цен в Европе недавний пожар на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе. Его удалось потушить на следующий день, однако справиться с последствиями аварии быстро не получилось — немецкий газотранспортный оператор Gascade 11 августа фиксировал снижение прокачки газа на 44%, до 0,84 млн кубометров в час.

ГАЗПРОМ И ТРЕТИЙ ЭНЕРГОПАКЕТ

В сложной ситуации, в которой оказалось Европа перед приближением отопительного сезона, принято искать виновного. Для европейских средств массовой информации им стал "Газпром". Так, польская Gazeta Wyborcza уверена, что Россия преднамеренно вызвала дефицит газа, чтобы принудить европейские государства открыть газопровод "Северный поток-2". Время платить. Газовый дефицит в Европе усугубляется

Однако российский газовый холдинг по-прежнему в полном объеме выполняет все заявки по своим обязательствам перед европейскими потребителями. Конечно, можно бронировать дополнительные объемы прокачки через Украину, но они идут по повышенному тарифу. Нет экономического смыла в том, чтобы продавать много газа, но заработать примерно столько же, как и сейчас, качая газ по высокой цене, поясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

"А вот если бы Третий энергопакет Евросоюза не применялся так дискриминирующее к российским газопроводам, то у "Газпрома" было бы больше возможностей поставки газа в Европу в обход Украины", — отмечает эксперт.

Например, российская компания могла бы в полной мере использовать газопровод OPAL, который является продолжением "Северного потока-1". Сейчас он работает только наполовину, так как не получил исключения из Третьего энергопакета. Так же будет, когда заработает "Северный поток —2", "Газпром" сможет бронировать только 50% мощностей, говорит аналитик.

НЕ ПОМЕХА ДЛЯ ПОСТАВОК

Впрочем, не стоит связывать напрямую Третий энергопакет и ценовую динамику на газовом рынке Европы.

"Да, он способствует росту цен в условиях роста потребления газа на фоне аномально высоких температур, недостаточного предложения на рынке СПГ и более медленного заполнения ПХГ, но тот же Третий энергопакет не мешал ценам на газ в Европе упасть к августу 2018 года, когда была в корне другая ситуация, — подчеркивает аналитик ФГ "ФИНАМ" Алексей Калачев.

Так, энергопакет не заставил "Газпром" снизить экспорт, а имеющихся трубопроводных мощностей в направлении Европы у него с избытком. За январь-июль весь экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья составил 115,3 млрд кубометров. Это на 23,3% больше, чем за тот же период 2020 году, на 3,4% больше, чем за январь-июль 2019 года, и всего на 1,6% меньше, чем за 7 месяцев 2018 года.

По словам Калачева, ничто не мешает "Газпрому" увеличивать поставки через мощности украинской ГТС и воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой. А с запуском "Северного потока-2", даже если его мощности будут ограничены в соответствии с Газовой директивой ЕС, совокупные возможности для поставок газа в Европу вырастут еще больше. России помогли получить карт-бланш на газовом рынке Европы

По его мнению, Третий энергопакет, если его не пересматривать под каждую уникальную ситуацию, остается константой, в то время как остальные условия рынка меняются. Главное – геополитические интриги: если США ради восстановления отношений с Европой ослабят контроль над поставками газа, то и цены снизятся. Напротив, если Штаты решат затянуть "газовую удавку", новый виток подорожания не за горами.

ОСЕНЬ РАССУДИТ

Если обойдется без форс-мажоров, то стабилизация цен на газовом рынке Европы начнется уже осенью. К отопительному сезону потоки газа развернутся с Юго-Восточной Азии на Европу, будут увеличиваться поставки СПГ, в перспективе запустят "Северный поток-2".

Все это нормализует ценовую конъюнктуру, однако норма уже не будет прежней — по цене 100 долларов за тысячу кубометров в ближайшие месяцы газ никто продавать не будет.

"Впереди рынок ждет стабилизация с некоторым откатом, но вряд ли цена упадет ниже 450 долларов за тысячу кубов", — прогнозирует Юшков.

Затем грядет отопительный сезон, соответственно, цены опять начнут расти. Если же в этом году морозы ударят рано, начнется паника. В этой ситуации весьма вероятно, что мы увидим и 600 долларов за тысячу кубов, полагает он. Если такой расклад сохранится надолго, то преимущество газа как дешевого и экологичного топлива исчезнет, и это негативно отразится на экономике.