МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа" во вторник выросла в 1,8 раза по сравнению с уровнем понедельника, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade. Украинский экономист объяснил недобор запасов газа в стране

В понедельник, 16 августа, в точке входа в газотранспортную систему Германии объем прокачки составлял около 0,9 миллиона кубометров в час. С началом газовых суток 17 августа прокачка газа в этой точке резко выросла и, по данным на последний отчетный час (18.00-19.00 мск), составляет около 1,7 миллиона кубометров.

В начале августа произошел пожар на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту "Газпрома". Возгорание произошло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода, производственные мощности были остановлены. Из-за аварии до 8 августа приостанавливал работу Сургутский ЗСК (завод по стабилизации конденсата), который получает сырье с Уренгойского завода.

На фоне пожара поставки газа по газопроводу Ямал-Европа временно упали более чем вдвое. Так, 5 августа (в день инцидента) они сократились — с 1,9-2,1 миллиона кубометров газа в час до 1 миллиона. Позднее прокачка несколько увеличивалась, но затем снова снижалась до уровней, близких к показателям после аварии.