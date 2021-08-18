МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Минимальные запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) "Газпрома" в Европе могут привести к очередному всплеску цен на "голубое топливо" там с наступлением холодов, прокомментировала для РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

Запасы газа в крупнейших европейских ПХГ "Газпрома" упали до исторического минимума для этого времени года. По данным Gas Infrastructure Europe на 16 августа, запасы в ПХГ Reden и Jemgum в Германии, Haidach в Австрии и Bergermeer в Нидерландах в сумме заполнены только на 18%. А показатель по всем хранилищам в ЕС — 61,87%.

"В случае наступления холодов возможен резкий рост спотовых цен на газ на европейских площадках, географически связанных с этими хранилищами", — считает Белова.

Однако эксперт уверена, что дефицит газа, несмотря на складывающуюся ситуацию, Западной Европе не грозит. И если запуск "Северного потока 2" все же задержится, то "Газпром" будет вынужден бронировать украинские мощности для выполнения своих контрактных обязательств, считает она.

Сокращение запасов газа в ПХГ "Газпрома" в настоящий момент вызвано тем, что компания задействовала их на время снижения поставок по одному из своих основных экспортных маршрутов — газопроводу Ямал — Европа. Экспорт по нему упал из-за аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту.

Цены на газ в Европе в этих условиях остаются на рекордных уровнях. Так, в понедельник спотовая цена газа на самом ликвидном европейском хабе, голландском TTF, достигла 581 доллара за 1 тысячу кубометров. На форвардном рынке она превышала 585 долларов за 1 тысячу кубометров и сейчас остается на близких к 580 долларам уровнях.

При этом поводом для очередного скачка стали результаты аукциона на бронирование дополнительных твердых мощностей украинской газотранспортной системы для прокачки газа и его поставки на европейский рынок. По данным венгерской торговой платформы RBP, 16 августа "Газпром" забронировал на сентябрь только 4% из предложенного на аукционе объема, тогда как в предыдущие месяцы выкупал всё.