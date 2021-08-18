МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России за период с 9 по 16 августа выросла на 18 копеек, до 48,86 рубля за литр, при этом самую сильную динамику показала марка Аи-98 — она подорожала на 35 копеек, до 57,34 рубля, свидетельствуют материалы Росстата. Автовладельцам объяснили, через сколько лет надо менять машину

Кроме того, по данным службы, средняя цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 15 копеек, до 45,97 рубля, Аи-95 — на 17 копеек, до 49,75 рубля. А дизельное топливо за неделю подорожало в стране в среднем на 11 копеек и достигло цены в 50,59 рубля за литр. В итоге цены на бензин с начала года к 16 августа в среднем выросли на 5,9%, на дизтопливо — на 3,8%. В частности, бензин марки Аи-92 подорожал за этот период на 5,9%, Аи-95 — на 5,6%, Аи-98 — на 6,9%.

Рост цен на бензин за прошедшую неделю был отмечен в 74 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Петропавловске-Камчатском – на 2,2%, Махачкале – на 1,9%, Грозном и Южно-Сахалинске – на 1,6%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,5% и 0,2% соответственно.

Производство бензина в РФ с 9 по 15 августа выросло на 7,4% по сравнению с предыдущей неделей — до 821,4 тысячи тонн, а дизтоплива — на 2,1%, до 1,585 миллиона.

Как заявили в Минэнерго РФ, производство и отгрузки бензина на внутренний рынок находятся на высоком уровне и соответствуют уровню 2019-2020 годов. При этом объемы продаж бензина через биржу с начала августа в среднем превышают показатель аналогичного периода прошлого года на 17%. А запасы бензина, отметили в Минэнерго, держатся на стабильном уровне — около 1,6 миллиона тонн, несмотря на ремонт на НПЗ.

"В настоящее время внутренний рынок обеспечен топливом в полном объеме, а действующий "демпфирующий механизм" позволяет сдерживать оптовые цены", — подчеркнули в министерстве.

Минэнерго России уже принимает некоторые меры, способствующие стабилизации ситуации с ценами на нефтепродукты. В частности, министерство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали временно повысить в третьем квартале норматив продаж топлива через биржу на 1 процентный пункт — до 12% от объёма производства бензина и 8,5% — дизтоплива.