МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. "Газпром" повысил прогноз на 2021 год по средней цене поставок своего газа в Европу на 30% — до 269,6 доллара за тысячу кубометров, сообщила компания.

Газовая труба.

Тянут до осени. Зачем Европа дарит России кучу денег за газ

"Газпром" обновил прогноз средней цены по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 году. Новый прогноз на 30% выше – 269,6 долларов за 1 тысячу кубометров", — говорится в сообщении "Газпрома" в его официальном Telegram-канале.

Весной зампред правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщала, что средняя экспортная цена газа компании в Европе в 2021 году ожидается в диапазоне 200-206 долларов за тысячу кубометров.