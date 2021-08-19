МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. "Газпром" повысил прогноз на 2021 год по средней цене поставок своего газа в Европу на 30% — до 269,6 доллара за тысячу кубометров, сообщила компания. Тянут до осени. Зачем Европа дарит России кучу денег за газ

"Газпром" обновил прогноз средней цены по портфелю долгосрочных контрактов на газ, поставляемый компанией в европейское дальнее зарубежье в 2021 году. Новый прогноз на 30% выше – 269,6 долларов за 1 тысячу кубометров", — говорится в сообщении "Газпрома" в его официальном Telegram-канале.

Весной зампред правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сообщала, что средняя экспортная цена газа компании в Европе в 2021 году ожидается в диапазоне 200-206 долларов за тысячу кубометров.