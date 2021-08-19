МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Авария на Уренгойском заводе "Газпрома" создала дефицит сырья на рынке нефтехимии России, в самом худшем сценарии переработчики недополучат в августе более 150 тысяч тонн широкой фракции легких углеводородов и сжиженных углеводородных газов (ШФЛУ и СУГ), прокомментировал РИА Новости аналитик RUPEC Александр Собко. Тянут до осени. Зачем Европа дарит России кучу денег за газ

В начале августа произошел пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту. Возгорание возникло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода, производственные мощности были остановлены. Из-за аварии, в частности, до 8 августа приостанавливал работу Сургутский ЗСК (завод по стабилизации конденсата).

"Авария на Уренгойском ЗПКТ, конечно, не оказалась незамеченной для участников рынка нефтехимии. Об этом, к примеру, говорит и заметный рост цен после аварии на СУГ (сжиженные углеводородные газы). В первой декаде августа цены обновили исторические максимумы, превысив отметку в 50 тысяч рублей за тонну. Но последние несколько дней цены снижаются, во многом за счет того, что часть экспортных объемов СУГ удалось перенаправить на внутренний рынок", — сказал Собко.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛНИЕ СЫРЬЕВЫХ ПОТОКОВ

Авария на заводе "Газпрома" вынужденно перестроила операции участников нефтехимической отрасли РФ. Так, по рекомендации Минэнерго России производители СУГов заявили, что в августе переориентируют 40 тысяч тонн продукции с экспорта на внутренний рынок, чтобы удовлетворять бытовые потребности населения и повышенный спрос на газомоторное топливо. К примеру, "Сибур" полностью остановил экспортные отгрузки СУГ. "Газпром" приостановил поставки СУГ после аварии на Ямале

Перераспределение экспортных поставок на внутренний рынок помогло стабилизировать цены на СУГ. Так, по итогам торгов четверга цена сжиженного углеводородного газа на СПбМТСБ снизилась на 0,13% — до 47 180 рублей за тонну. Однако авария может иметь последствия не только для цен на СУГ, — дефицит сырья для нефтехимических предприятий может заметно отразиться на более длинных цепочках в экономике, полагает Собко.

ШФЛУ и СУГ (пропан, бутан и их смеси) являются сырьем для нефтехимии, сжиженные газы используются в коммунальном секторе и как моторное топливо. Собко также отмечает, что нестабильный конденсат, объем поставок которого на Сургутский завод снизился из-за аварии в Уренгое, в дальнейшем разделяется на ШФЛУ, СУГ и стабильный конденсат, который близок к легким фракциям нефти. "Поэтому ограничение поставок приводит и к снижению выпуска бензина", — говорит он.

"В период повышенного спроса на данный вид продукции авария сократила суммарное предложение на рынке на величину порядка 200 тысяч тонн СУГ", — сообщают источники РИА Новости в отрасли. Так, предприятия ТАИФ недополучили в этом месяце 37,5 тысяч тонн технического бутана, а "Сибур" дополнительно закупил ШФЛУ производства Астраханского ГПЗ, говорят собеседники агентства.

Собко при этом затрудняется точно оценить масштаб дефицита из-за ограниченной информации по текущей ситуации на заводе в Уренгое. В частности, была информация о постепенном возобновлении работ, отметил он.

"По ряду оценок по итогам августа из-за ограничений поставок, и соответственно, переработки на Сургутском ЗСК, в самом негативном варианте развития событий рынок недополучит свыше 150 тысяч тонн ШФЛУ и СУГ. Это существенный дефицит. Для сравнения, в августе 40 тысяч тонн СУГ было направлено производителями с экспорта на внутренний рынок для стабилизации цен" — говорит эксперт.

Собко, однако, считает, что в сентябре ситуация может улучшиться.