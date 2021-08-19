Аналитик Собко: дефицит сырья из-за аварии на заводе "Газпрома" выбил нефтехимию из баланса
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Авария на Уренгойском заводе "Газпрома" создала дефицит сырья на рынке нефтехимии России, в самом худшем сценарии переработчики недополучат в августе более 150 тысяч тонн широкой фракции легких углеводородов и сжиженных углеводородных газов (ШФЛУ и СУГ), прокомментировал РИА Новости аналитик RUPEC Александр Собко.
В начале августа произошел пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту. Возгорание возникло на установке деэтанизации конденсата первой очереди завода, производственные мощности были остановлены. Из-за аварии, в частности, до 8 августа приостанавливал работу Сургутский ЗСК (завод по стабилизации конденсата).
"Авария на Уренгойском ЗПКТ, конечно, не оказалась незамеченной для участников рынка нефтехимии. Об этом, к примеру, говорит и заметный рост цен после аварии на СУГ (сжиженные углеводородные газы). В первой декаде августа цены обновили исторические максимумы, превысив отметку в 50 тысяч рублей за тонну. Но последние несколько дней цены снижаются, во многом за счет того, что часть экспортных объемов СУГ удалось перенаправить на внутренний рынок", — сказал Собко.
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛНИЕ СЫРЬЕВЫХ ПОТОКОВ
Авария на заводе "Газпрома" вынужденно перестроила операции участников нефтехимической отрасли РФ. Так, по рекомендации Минэнерго России производители СУГов заявили, что в августе переориентируют 40 тысяч тонн продукции с экспорта на внутренний рынок, чтобы удовлетворять бытовые потребности населения и повышенный спрос на газомоторное топливо. К примеру, "Сибур" полностью остановил экспортные отгрузки СУГ.
Перераспределение экспортных поставок на внутренний рынок помогло стабилизировать цены на СУГ. Так, по итогам торгов четверга цена сжиженного углеводородного газа на СПбМТСБ снизилась на 0,13% — до 47 180 рублей за тонну. Однако авария может иметь последствия не только для цен на СУГ, — дефицит сырья для нефтехимических предприятий может заметно отразиться на более длинных цепочках в экономике, полагает Собко.
ШФЛУ и СУГ (пропан, бутан и их смеси) являются сырьем для нефтехимии, сжиженные газы используются в коммунальном секторе и как моторное топливо. Собко также отмечает, что нестабильный конденсат, объем поставок которого на Сургутский завод снизился из-за аварии в Уренгое, в дальнейшем разделяется на ШФЛУ, СУГ и стабильный конденсат, который близок к легким фракциям нефти. "Поэтому ограничение поставок приводит и к снижению выпуска бензина", — говорит он.
"В период повышенного спроса на данный вид продукции авария сократила суммарное предложение на рынке на величину порядка 200 тысяч тонн СУГ", — сообщают источники РИА Новости в отрасли. Так, предприятия ТАИФ недополучили в этом месяце 37,5 тысяч тонн технического бутана, а "Сибур" дополнительно закупил ШФЛУ производства Астраханского ГПЗ, говорят собеседники агентства.
Собко при этом затрудняется точно оценить масштаб дефицита из-за ограниченной информации по текущей ситуации на заводе в Уренгое. В частности, была информация о постепенном возобновлении работ, отметил он.
"По ряду оценок по итогам августа из-за ограничений поставок, и соответственно, переработки на Сургутском ЗСК, в самом негативном варианте развития событий рынок недополучит свыше 150 тысяч тонн ШФЛУ и СУГ. Это существенный дефицит. Для сравнения, в августе 40 тысяч тонн СУГ было направлено производителями с экспорта на внутренний рынок для стабилизации цен" — говорит эксперт.
Собко, однако, считает, что в сентябре ситуация может улучшиться.
https://1prime.ru/energy/20210819/834486677.html