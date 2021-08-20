МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Лидером на мировом рынке водородного топлива могут стать ОАЭ, Саудовская Аравия, Австралия или Япония, которые сейчас инвестируют в производство значительные средства, а России в этой гонке выиграть будет сложно, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. "Энергоатом" рассказал о поставке ядерных отходов на Украину

"О планах по развитию водородной отрасли заявили многие страны, например, ОАЭ и Саудовская Аравия, последняя вообще говорит о намерении стать крупнейшим поставщиком водорода. Хорошие перспективы имеет Австралия, располагающая большими ресурсами возобновляемой энергии (солнце и ветер)", — отметил эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев.

В Австралии планируется строительство "Западного хаба зеленой энергии" мощностью 3,5 миллиона тонн водорода. "Казахстан также намерен вступить в игру – власти страны и немецкая компания Svevind подписали меморандум о намерениях, который предполагает строительство водородной фабрики мощностью 3 миллиона тонн в год", — добавил Коптев.

Первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал в свою очередь отметил потенциал такого производства в Японии и США. Минэнерго США с 2017 года выделяет на разработки в области производства водорода по 150 миллионов долларов в год, добавил он, а Япония, по его словам, еще в 2015 году объявила о том, что станет первой "водородной нацией" в мире, и ежегодно страна инвестирует в развитие водородного сектора до 1 миллиарда долларов.

"Выиграть в гонке стран и компаний за лидерство в производстве водорода будет сложно… Российские компании пока только начинают первые шаги в данном направлении и все стратегии будут еще неоднократно корректироваться и пересматриваться", — пояснил он. Общее потребление водорода в мире составляет порядка 72 миллионов тонн в год, из них Россия сейчас производит около 5 миллионов, добавил Сигал.

При этом, согласно концепции развития водородной энергетики, которую утвердило правительство РФ, потенциальные объемы экспорта водорода из России на мировой рынок составляют до 200 тысяч тонн в 2024 году, 2-12 миллионов в 2035 году и 15-50 миллионов тонн в 2050 году. А основными игроками на рынке водорода в перспективе считаются "Газпром", "Росатом" и "Новатэк".

СТАНОВЛЕНИЕ РЫНКА

"Тема водорода сейчас очень быстро меняется. Все страны-производители нефти, газа и угля прекрасно понимают, что ископаемое топливо к 2050 году будет крайне мало востребовано, а водород станет первым топливом по необходимости для стран, переходящих на возобновляемые источники энергии", — также отмечает Сигал.

При этом эксперты отметили, что глобального рынка водорода пока ещё нет, для начала нужно решить технологические вопросы его использования, и прогнозировать дальнейшее развитие рынка сложно. Все объявленные планы, как в отношении производства, так и потребления водорода, носят чисто оценочный, предварительный характер, оценивает Коптев.

"Глобальный рынок водорода пока не сформирован, непонятно, в какой срок, какие объемы и какого именно водорода могут быть востребованы", — заключает он.