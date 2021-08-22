СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — ПРАЙМ. Концепция вовлечения Украины в Водородную стратегию ЕС, которая упоминается в соглашении между Германией и США по проекту "Северного потока 2", имеет несколько существенных недостатков, считает доктор экономических наук, профессор, советник генерального директора ООО "Газпром экспорт", член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник. "Энергоатом" рассказал о поставке ядерных отходов на Украину

"Имеется в виду производство так называемого "зеленого" водорода (Н2) – электролизом воды с использованием избыточной электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Это – основа Водородной стратегии ЕС, принятой 8 июля 2020 года, согласно которой половину потребностей обеспечат сами страны Европы, а вторую — 40 гигаватт мощностей — планируется разместить в Северной Африке, на Западных Балканах, на Украине. Я весьма скептически отношусь к такой возможности для Украины", — сказал РИА Новости Конопляник, отметив, что комментарий отражает его личную точку зрения.

Причин, по мнению эксперта, несколько. Во-первых, солнечные и ветроэлектростанции (СЭС и ВЭС) метеозависимы и имеют низкий коэффициент использования установленной мощности (КИУМ порядка 20%). "Рваный" режим поставки электроэнергии ВИЭ делает производство "зеленого" водорода чрезвычайно дорогим, а потому плохо или вовсе нефинансируемым. Во-вторых, такой режим требует либо наличия промышленных систем аккумулирования энергии (каковых сегодня физически просто не существует), либо установки резервных генерирующих мощностей (маневренных газовых установок) в связке с СЭС/ВЭС, что существенно увеличивает затраты и еще более ухудшает экономику.

Следующей проблемой станет поиск необходимой земли для созданий полей ВЭС и СЭС, уверен ученый. Для экспортной ориентации такого производства требуются его большие объемы, а это значит – потребуются большие площади отчуждаемой под СЭС и ВЭС плодородной украинской земли (лучшего в мире по плодородию чернозема), превышающие на единицу мощности объемы отчуждения территории по сравнению с традиционной электроэнергетикой. Названы потенциальные лидеры на рынке водородного топлива

"По американским данным, на единицу мощности для ВЭС необходимо на 30% больше площади земель, а для СЭС – в 15 раз больше, чем для газовых электростанций. Плюс для работы электролизеров требуются большие объемы чистой пресной воды. А сельскохозяйственная Украина отнюдь не является водоизбыточной страной", — отметил собеседник агентства.

Указанная в совместном заявлении США и ФРГ цифра не менее миллиарда долларов в "Зеленом фонде для Украины" не означает прямые донорские вливания ФРГ и/или США в этот фонд, отметил он. Германия лишь обеспечит для него стартовый капитал в размере 175 миллионов долларов — копеечная по всем меркам сумма для этих целей "и будет работать в направлении увеличения этой суммы в будущих бюджетных годах". По мнению Конопляника, это — так называемый "мягкий", а значит ни к чему не обязывающий юридический язык".

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Согласно проекту соглашения, США и Германия будут стремиться продвигать инвестиции на сумму до 1 миллиарда долларов в фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые источники энергии. В тексте говорится, что Германия обязуется вложить в фонд первоначальные 175 миллионов долларов.