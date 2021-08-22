МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Перед отопительным сезоном на Украине ситуация с запасами топлива, в том числе газом и углем, выглядит не лучшим образом. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на данные украинских компаний "Укртрансгаз" и "Укрэнерго", сейчас запасы значительно ниже плановых, их отметка близка к критической. Эксперт раскрыл сценарий, при котором рубль пробьет минимум 2016 года

В частности, запасы газа в хранилищах в августе оказались на 30% ниже, чем в этот же месяц 2020 года. На 15 августа 2021 года хранилища были заполнены на 57%, это 17,6 миллиарда кубометров газа. В 2020 году запасы составляли 77,1% от объема хранилищ, это 23,8 миллиарда кубометров.

Если говорить об угле, то по плану на складах украинских ТЭС должно быть 1359 тысяч тонн угля. Но, по данным "Укрэнерго", сейчас запасы этого твердого топлива на 36,4% меньше. Помимо этого, не работают 15 энергоблоков.

В "Укрэнерго" подчеркнули: ситуация с накоплением угля в стране критическая. Из-за этого Украина может не успеть полноценно подготовиться к зимнему периоду.