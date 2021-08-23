МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Москва и Тегеран заинтересованы в том, чтобы наращивать сотрудничество в энергетике, потенциал для этого есть, ведутся переговоры между профильными министерствами, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Леван Джагарян. Лавров сообщил о подрыве доверия к европейским партнерам в энергосфере

"Сотрудничество России и Ирана в сфере энергетики развивается успешно. Вместе с тем есть солидный потенциал для роста такого взаимодействия. Профильные министерства и компании двух стран заинтересованы в соответствующих проектах для расширения участия в их реализации российских экономоператоров", — сказал посол.

Он отметил, что РФ находится в контакте с Ираном "по всему спектру двусторонних и международных вопросов, в том числе и по энергетической проблематике".

"В июле состоялось заседание в рамках мониторингового комитета ОПЕК+. С российской стороны была дана высокая оценка позиции Ирана о поддержке продления упомянутой сделки. Исламская Республика является одним из ключевых членов организации стран-экспортеров нефти. Как представляется, в ОПЕК есть понимание важности обсуждения и согласования дальнейших шагов в рамках картеля после снятия антииранских санкций США", — добавил высокопоставленный дипломат.

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