МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Частные компании в России должны быть допущены к поиску и разведке углеводородов и других полезных ископаемых, необходимые законы могут быть приняты в течение года-двух, считает сенатор от Магадана, зампред совета по развитию Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совфеде Анатолий Широков. Лукашенко выступил за дедолларизацию расчетов за углеводороды

"Если государство не обеспечивает устойчивый прирост разведанных запасов полезных ископаемых, то в этот сектор необходимо пустить частный бизнес, как, например, в Канаде и США. Я думаю, здесь нужны управленческие решения плюс законодательное оформление. Мы можем сделать это в ближайшие год-два", — цитирует сенатора пресс-служба Совета Федерации.

Как отметил Широков, одна из проблем горной промышленности Магаданской области, Дальнего Востока — это низкие темпы горно-поисковых и горно-разведочных работ.

"Это связано с тем, что в последнее время финансирование государством таких мероприятий снижется примерно на один миллиард в год. Балансовых запасов углеводородов и твердых полезных ископаемых, которые пригодны для добычи, становится меньше", — отметил парламентарий.

По его словам, выход из этой ситуации отчасти найден, некоторые крупные российские компании создают в своей структуре юниорные компании, которые занимаются только поиском и разведкой полезных ископаемых.

"Другой пример – создание юниорных геологоразведочных компаний в рамках частно-государственного партнерства. Такая действует в Магаданской области и работает довольно успешно. Но здесь проблема в том, что на сегодняшний день такие компании являются лишь частными случаями, но не решением большой проблемы", — заявил Широков.

По его словам, в Российской Федерации лицензия горнодобывающим компаниям выдается как сквозная, то есть в одной лицензии находится и поиск полезного ископаемого, и разведка, и его добыча, при этом российский опыт отличается от мирового.

"Юниорная компания после поиска, разведки, оконтуривания и постановки на баланс месторождения должна продать это месторождение компании добывающей, поскольку это разные технологические процессы. Так как у нас общая лицензия, то оконтуренное и поставленное на баланс месторождение можно продать только с компанией", — сказал сенатор.

Широков напомнил, что на недавно прошедшем совещании под руководством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева эту проблему вновь актуализировали.

"Сегодня предстоит провести работу по разделению лицензий: одна — на поиск и разведку полезных ископаемых, другая — на добычу. Тогда оформлением, созданием минерально-сырьевой базы, балансовых запасов будет возможно заниматься частному бизнесу", — пояснил он.

Поэтому, убеждён парламентарий, необходимо запускать движение, чтобы юниорные компании занимались только поиском и разведкой и могли свободно торговать своими акциями на бирже.