БУДАПЕШТ, 24 авг — ПРАЙМ. Венгрия готова осенью заключить новый долгосрочный договор с "Газпромом" на поставку газа, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В МИД рассказали, как долго будут востребованы нефть и газ из России

"Вскоре заканчивается наш долгосрочный договор о поставке газа, и мы готовы к тому, чтобы заключить новый долгосрочный договор с "Газпромом", — сказал Сийярто в ходе совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, заключение этого договора уже находится в завершающей стадии. В понедельник в Санкт-Петербурге состоится обсуждение последних подробностей с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Я думаю, что осенью мы снова сможем заключить 15-летний долгосрочный договор с хорошими приемлемыми условиями ради того, чтобы обеспечить энергобезопасность страны", — добавил венгерский министр.