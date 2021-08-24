Венгрия хочет заключить новый долгосрочный контракт с "Газпромом"
Венгрия хочет заключит новый долгосрочный контракт с "Газпромом" на поставку газа
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БУДАПЕШТ, 24 авг — ПРАЙМ. Венгрия готова осенью заключить новый долгосрочный договор с "Газпромом" на поставку газа, заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Вскоре заканчивается наш долгосрочный договор о поставке газа, и мы готовы к тому, чтобы заключить новый долгосрочный договор с "Газпромом", — сказал Сийярто в ходе совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
По его словам, заключение этого договора уже находится в завершающей стадии. В понедельник в Санкт-Петербурге состоится обсуждение последних подробностей с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
"Я думаю, что осенью мы снова сможем заключить 15-летний долгосрочный договор с хорошими приемлемыми условиями ради того, чтобы обеспечить энергобезопасность страны", — добавил венгерский министр.
https://1prime.ru/energy/20210824/834519924.html
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